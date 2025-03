Já depois de a PSP ter detido cinco adeptos do grupo organizado de adeptos No Name, no dia cinco de março, no âmbito da operação «Sem Nome», mais um elemento foi apanhado pela força policial nesta quinta-feira.

Trata-se de um adepto que estava fora do país no momento da ação da PSP e que, agora, foi detido à chegada a Portugal, segundo a CNN Portugal.

O suspeito vai agora ficar em prisão preventiva, tal como outros dois dos cinco detidos durante a operação realizada no início do mês.

Os outros três estão interditos de acesso ou permanência em recinto desportivo durante os 30 dias anteriores à data da realização de qualquer evento desportivo e, no dia da realização do mesmo, a uma distância de, pelo menos, 500 metros. Estão ainda obrigados a apresentarem-se na esquadra da PSP das respetivas residências, nos dias e à hora das competições desportivas, nacionais e internacionais, que envolvam o Benfica.

O detido era um dos principais suspeitos das agressões a agentes da PSP no jogo Benfica-Casa Pia em agosto do ano passado, mas, por estar empregado no estrangeiro, estava fora do país e não regressou após saber da operação.

Durante as diligências, a PSP encontrou um verdadeiro arsenal de armas na casa dos suspeitos:

Um carregador de metralhadora G3 com 8 munições, duas munições de calibre .50mm, dois projéteis de calibre 50mm, uma munição de salva 7.62mm, uma de calibre não identificado, sete munições de 9 mm (calibre de guerra) , quatro de calibre .22, um invólucro de 9 mm, duas munições de calibre desconhecido e três cartuchos de 12mm (caçadeira).

Foram igualmente apreendidos uma besta, dois bastões extensíveis, uma matraca, sete facas designadas “borboletas” e três catanas, duas facas de mato, uma soqueira, um bastão de madeira e quatro navalhas.