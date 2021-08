Depois de duas épocas em bom nível no Vitória de Guimarães, João Carlos Teixeira fez as malas e voou para os Países Baixos, para representar o Feyenoord.

Na primeira época no clube de Roterdão, o médio português fez 22 jogos, ele que já tem no currículo vários clubes no currículo, como o Sporting – na formação –, o Liverpool, o FC Porto ou o Sp. Braga.

Em entrevista ao Maisfutebol, João Carlos Teixeira conta como tem sido a experiência no Feyenoord e recorda alguns episódios da carreira em Portugal, nomeadamente das passagens por Guimarães, Braga e Porto.

Conhecedor da realidade do futebol holandês, o jogador de 28 anos traça ainda um raio-x do adversário do Benfica no play-off da Liga dos Campeões, o PSV Eindhoven.

PARTE I: «No FC Porto custou-me muito, estava bem e fui emprestado sem razão aparente»

--

Maisfutebol – O Benfica vai jogar frente ao PSV, quais são as possibilidades do Benfica?

João Carlos Teixeira – O PSV deste ano é um PSV mais forte, apesar de ter perdido o Malen, mas parece-me um PSV muito mais intenso e a prova disso foi que ganharam ao Ajax 4-0 na Supertaça, e não é fácil jogar frente ao Ajax. Estão numa fase muito. O Benfica vai ter possibilidade, claro, é uma equipa grande e também está a passar por um bom momento. Mas vão ser dois jogos bem disputados. E acho que o público fará diferença, os adeptos vibram muito cá. Mas o Benfica depois jogando em casa também já se sabe o que se espera dos adeptos.

MF – Consegue identificar alguns pontos fortes do PSV?

JCT – O Zahavi e o Gotze na frente são tecnicamente muito bons. Têm jogadores rápidos em velocidade e a pensar. São jogadores que jogam muito fácil em espaços curtos. O Benfica terá de ter cuidado defensivamente. Onde eles pecam mais é na defesa, são jogadores bons com bola, mas sem bola têm muitas fragilidades. O Benfica pode perfeitamente ganhar os dois jogos.