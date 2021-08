Pizzi, médio do Benfica, em declarações à TVI24 após a primeira mão do playoff de acesso à Champions League, frente ao PSV Eindhoven e que terminou 2-1 para os lisboetas:

O primeiro objetivo era vencer, se não sofressemoss era melhor, mas queríamos era vencer. Sabíamos que era uma equipa bastante dificil, que gosta de ter bola, sobretudo do meio-campo para frente. Poderíamos ter aproveitado melhor a desorganização deles quando eles perdem a bola, mas é de realçar o esprítio de equipa.

Maior desgaste na segunda parte? Acho que sobretudo o que acabou por quebrar foi o golo que sofremos. Nós entrámos bem na segunda parte. Tivemos duas oportunidades, uma do Rafa outra do Roman Yaremchuk. Infelizmente, nao matámos o jogo e depois numa perda de bola nossa, eles fazem o golo e aí sim, fomos um bocado a abaixo. Mas controlámos defensivamente. Agora é descansar, pensar no campeonato e depois pensar na segunda mão.

Como se descansa? Já provámos que temos um plantel para todas as competições. Os que estão a jogar, os que estão a entrar, todos estão prontos a ajudar. Depois de Barcelos pensaremos na segunda mão.