A Premier League recordou neste domingo, através das redes sociais, um grande golo de Adel Taarabt ao serviço do Queens Park Rangers. A 15 de dezembro de 2012, o atual jogador do Benfica brilhou no triunfo do QPR frente ao Fulham (2-1).



Taarabt bisou com um trabalho soberbo, passando por um adversário e ganhando espaço à entrada da área para um remate de trivela, subtil e colocado.



Um colega de equipa até levou as mãos à cabeça.



Ora veja: