E agora, para algo diferente... a equipa feminina de basquetebol do Benfica perdeu.

Este domingo, as águias foram derrotadas pela Quinta dos Lombos, na final da Taça de Portugal. A equipa de Carcavelos triunfou por 53-51, num encontro no qual já vencia por 30-27 ao intervalo.

Individualmente, Inês Faustino, com 16 pontos, quatro ressaltos e quatro assistências foi o grande destaque do Lombos. Nas encarnadas, Ana Rodrigues foi a mais inconformada, com dez pontos, além de oito ressaltos e duas assistências.

A Quinta dos Lombos conquista assim a terceira Taça de Portugal da sua história, depois dos triunfos de 2011 e 2020. Já o Benfica soma a primeira derrota interna esta época e falha a revalidação do título que conquistou nos últimos dois anos.