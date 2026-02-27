O Benfica anunciou, esta sexta-feira, que suspendeu, e cancelou os respetivos passes de época (Red Pass), a cinco sócios do clube, na sequência de um inquérito interno instaurado por alegados atos de racismo ocorridos, nas bancadas do Estádio da Luz, durante a receção ao Real Madrid para a primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Vários adeptos foram filmados a imitarem gestos de macacos na direção de Vinicius Júnior, jogador do Real Madrid que esteve no centro da polémica após ter acusado Gianluca Prestianni de lhe ter chamado «macaco» em espanhol. A situação motivou uma investigação da UEFA.

Em comunicado, o Benfica diz que estes comportamentos são «incompatíveis com os valores e princípios que regem o clube» e «poderão conduzir à aplicação da sanção máxima prevista nos estatutos: a expulsão».

«O Sport Lisboa e Benfica reafirma que não tolera qualquer forma de discriminação ou racismo e continuará a agir com firmeza sempre que estejam em causa comportamentos que atentem contra os valores do clube, do desporto e da sociedade», completa.

Os gestos foram criticados abertamente por várias personagens do mundo do futebol, como Rio Ferdinand ou Thibaut Courtois: «Assisti a vídeos de adeptos do Benfica e é deplorável ver isso num estádio. Os gestos são lamentáveis», disse o guarda-redes do Real Madrid.

Leia o comunicado na íntegra:

«O Sport Lisboa e Benfica informa que suspendeu cinco sócios e cancelou os respetivos Red Pass após a instauração de processos disciplinares cujos trâmites poderão conduzir à aplicação da sanção máxima prevista nos Estatutos: a expulsão.

A abertura destes processos disciplinares resulta do inquérito interno desencadeado na sequência do jogo entre o Benfica e o Real Madrid, realizado no passado dia 17 de fevereiro, e da adoção de comportamentos inadequados na bancada, de natureza racista, incompatíveis com os valores e princípios que regem o Clube.

O Sport Lisboa e Benfica reafirma que não tolera qualquer forma de discriminação ou racismo e continuará a agir com firmeza sempre que estejam em causa comportamentos que atentem contra os valores do Clube, do desporto e da sociedade.»

