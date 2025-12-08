A Benfica FM vai para o ar na próxima quinta-feira, 11 de dezembro, às 19h04.

A rádio dos encarnados, uma promessa de há muito tempo do presidente Rui Costa, vai estar disponível na app e site dos encarnados. «Mística para os teus ouvidos», é o slogan da Benfica FM.

Depois de, na véspera, ter lançado um vídeo com todos os jogadores a usarem auscultadores, sem que se soubesse o que estavam a ouvir, o Benfica publicou o mesmo vídeo para dar a novidade, mas agora com os sons da nova emissora.

