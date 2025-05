O Benfica assinou uma parceria de cinco anos com o Radomiak Radom, informou o emblema polaco esta quinta-feira.

O Radomiak esteve no Estádio da Luz e destaca, em comunicado, que vai cooperar «com um dos clubes mais bem-sucedidos da Europa».

«Este é um grande passo no desenvolvimento do nosso clube. Temos o orgulho de trabalhar com um clube tão grande como o Benfica. A sua experiência, reputação e forma de trabalhar constituem um modelo que atualmente queremos seguir. Queremos aprender com os melhores, desenvolver e criar uma marca forte», disse o CEO, Grzegorz Gilewski.

O clube polaco pretende «beneficiar de toda a experiência do Benfica, em termos de organização do clube, equipa principal e know-how».

Alguns funcionários do Radomiak vão estar em Lisboa para estudar como é que o clube da Luz organiza os jogos e outros eventos. Numa fase inicial, o coordenador da Academia do Benfica e alguns treinadores vão viajar até à Polónia para implementar a filosofia de treino dos encarnados nos escalões jovens dos polacos (entre os sub-12 e os sub-19). Está prevista, também, a criação de escolas de futebol para crianças dos quatro aos 16 anos, tendo como base o modelo de formação das águias.

«Esta parceria reflete as ambições do Benfica em crescer internacionalmente e construir relações estratégicas. O Radomiak, um clube em desenvolvimento na Polónia, vai permitir-nos fortalecer a nossa posição nessa parte da Europa» disse Miguel Reis, dirigente dos encarnados.

O Radomiak, diga-se, é treinado pelo português João Henriques e conta com quatro jogadores portugueses no plantel - Paulo Henrique, Bruno Jordão, Francisco Ramos e Rafael Barbosa.