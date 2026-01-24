José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações à BTV na véspera da receção dos encarnados ao Estrela da Amadora, para a jornada 19 da Liga. O técnico das águias projetou o jogo e falou sobre o regresso de Rafa:

Sobre Rafa. Em que posição poderá ser uma mais-valia?

«O Rafa é sempre uma mais-valia. É um grande jogador e um jogador com muita experiência e com conhecimento total daquilo que é jogar no Benfica. Acho que é um jogador que tem muito para nos dar em qualquer contexto ou posição ofensiva.

Não joga há meses, não treina com a equipa há meses. Tem treinado, mas individualmente, e não podemos esperar obviamente que o melhor Rafa chegue amanhã ao Estádio da Luz e apareça por milagre. Isso não vai acontecer, mas é um jogador de quem precisamos e que já se disponibilizou, até porque o seu próprio ADN é levezinho e musculado e não tem um histórico de lesões musculares. Já está disponível para jogar e amanhã [domingo] vai jogar.»

Sobre o uso da terminologia do «partir da baliza»

«O meu conceito de partir a baliza é fazer golo. Há muitos conceitos. O remate com violência, que encaixa um bocadinho mais no conceito, mas também o passe para o golo. Estamos a jogar muito bem em 80 metros, mas depois não fazemos os golos que deveríamos fazer em função do que estamos a jogar. Nós analisamos tudo ao detalhe. Temos dois pontapés de baliza na Juventus em que o primeiro a tocar na bola é o Otamendi e depois é o Trubin e saímos a jogar de trás e chegamos à área da Juve com combinações lindíssimas onde tu fazes golo e seriam golos absolutamente fantásticos. Estão a faltar-nos aqueles 20 metros. Com o Rio Ave devíamos ter ganho por um resultado completamente diferente. Pisámos com bola a área da Juve 34 vezes. Da Juve, em Turim, e num jogo de Champions. É muito e não podemos sair com zero. Por isso é que eu falo em partir a baliza. Temos de ser mais objetivos e treino de hoje teve muito a ver com isso: decisões e finalizações rápidas, não esperar em fazer a assistência e olhar para a baliza com outros olhos.

Sobre o adversário deste domingo na Luz

«Este jogo com o Estrela não é fácil de tentar perceber o que pode ser o Estrela. Foi a equipa que mais mexeu no mercado. Começa por perder o Sidney e agora também saiu um central e sai o Kikas para a Bélgica, mas depois entram quatro jogadores que tentamos conhecer, mas é difícil perceber como podem encaixar. Este último resultado em casa com o Estoril é completamente fora do contexto. Estão a perder e ficam com dez. Na segunda parte colapsaram, mas é um jogo descontextualizado, até porque na semana anterior tiveram um grande empate com o Sp. Braga.»

«Estamos a jogar bem. A seguir ao jogo com a Juve tivemos três dias e acho que isso nos permite chegar num bom estado e continuar a fazer o campeonato que estamos a fazer: sem derrotas, com mais pontos do que na época passada, mas obviamente, com todo o respeito, a jogar em casa com o Estrela qualquer resultado que não a vitória seria muito mau para nós.»

Sobre a importância de ter o plantel o mais completo possível

«Imagine o nosso plantel com Bah, Lukebakio, Manu a 100 por cento, Bruma a 100 por cento e Ríos. Evidentemente que estaríamos a falar de um plantel muito mais rico, com muito mais opções e adaptado às exigências do Benfica. Obviamente que são situações que nos têm limitado, mas é o que é. A própria situação de três lesões graves no ombro a exigirem cirurgias ou longos tratamentos conservadores acontecerem-nos num par de semanas - três na primeira equipa e uma nos jovens -obviamente que é limitativo.»