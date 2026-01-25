Na reação ao triunfo por 4-0 sobre o Estrela da Amadora, José Mourinho dissertou sobre em que posição poderá jogar Rafa Silva e sublinhou o voluntarismo do jogador no regresso ao Benfica.

«Vai jogar onde tiver de jogar. Obviamente que não jogará nem a central, nem a médio defensivo. Mas vai jogar onde tiver de jogar. Um jogador que vem para o Benfica depois de ter uma grande história já no Benfica, depois de ter saído numa fase final da sua carreira, se quiser dizer assim. É um jogador que vem para ajudar. E que vem para dar sem exigir. É um jogador que vem para casa. É um jogador que quer responder afirmativamente às nossas necessidades. E tem muito para ajudar. Tem muito para ajudar.»

«É um jogador diferenciado. É um jogador de um nível superior. Se não jogar dez, jogará a nove. Se não jogar nove, jogará na ala direita. Se não jogar na direita, jogará na esquerda. Ele vem para ajudar. Ele vem para nos ajudar com a sua simplicidade, com a sua humildade, com o seu benfiquismo, com o seu amor à casa.»

Assobios na entrada no jogador

«Eu não tenho tempo, não tenho sequer atenção ou sensibilidade para estar com atenção a isso. Se forem 60 mil a aplaudir ou 60 mil a assobiar, obviamente que se sente. Agora, neste caso, acho que é com naturalidade que há benfiquistas que estão muito contentes e outros menos contentes. As pessoas ou querem acreditar no presidente do Benfica, ou querem acreditar noutras histórias. Eu, que não estava cá, eu acredito no presidente do Benfica.»

Impacto dos assobios no jogador

«No Rafa, eu acho que não tem impacto absolutamente nenhum. Honestamente, o jogo com o Rafa foi um jogo bem conseguido, a espaços. Esperemos que por esse dia em que ele marque e que tanto anti-benfiquista mascarado de benfiqusta, em tantas das nossas TV's e jornais, vamos ver se aí o verdadeiro benfiquista não se sobrepõe e se as pessoas não aplaudirão o Rafa.»