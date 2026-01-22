OFICIAL: Rafa Silva está de volta ao Benfica
Avançado deixa o Besiktas e regressa à Luz com contrato até 2028
Rafa Silva está de volta ao Benfica!
Besiktas e Benfica confirmaram a transferência a título definitivo do avançado português, sem adiantarem os valores do negócio, embora a imprensa turca escreva que foi fechado em cerca de sete milhões de euros.
«A história continua», escreveram os encarnados, a acompanhar um vídeo de alguns dos momentos de Rafa de águia ao peito.
Trata-se de um regresso do jogador de 32 anos à Luz, onde esteve oito épocas, antes de sair a custo zero, quando acabou contrato, em junho de 2024. O novo vínculo é válido até 2028, ou seja, por duas temporadas e meia.
O avançado luso, que chegou a Portugal na quarta-feira, não joga desde novembro, altura em que pediu para ser transferido, dando início a uma longa novela, em que até chegou a ser equacionado o fim de carreira.
Rafa, tal como o Maisfutebol escreveu, recebia seis milhões de euros por época no emblema de Istambul e vai ganhar no Benfica menos de metade do vencimento que tinha - um valor ligeiramente superior ao que tinha anteriormente nas águias, abaixo do teto salarial líquido.
Na primeira época de Besiktas, Rafa superou os dois dígitos em golos e assistências (18 e 12), em 49 jogos. Já na presente temporada, levava cinco golos e três assistências em 16 partidas, até entrar em conflito com o clube turco.
Em oito temporadas no Benfica, Rafa Silva participou em 326 jogos, apontou 94 golos e fez 67 assistências. No total, conquistou sete títulos, entre os quais três campeonatos. O avançado, diga-se, vai vestir a camisola 27, aquela que sempre usou na Luz, porque Bruma já a libertou e ficou com o número 7.
🦅🏠 De volta a casa. Bem-vindo, Rafa!— SL Benfica (@SLBenfica) January 22, 2026
🔗 https://t.co/3apTADU8ST pic.twitter.com/LVtXD4Snci
[artigo atualizado às 19h11]