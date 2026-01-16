Presidente do Besiktas confirma proposta do Benfica por Rafa Silva
Serdar Adali diz, no entanto, que a sua direção fez uma contraproposta
Serdar Adali diz, no entanto, que a sua direção fez uma contraproposta
O presidente do Besiktas confirma, de viva voz, que recebeu uma proposta do Benfica por Rafa Silva. Numa conferência de imprensa em que abordou o mercado, Serdar Adali refere que enviou uma contraproposta ao clube da Luz.
«Já mencionei que o Benfica fez uma abordagem sobre essa questão [Rafa Silva]. Transmitimos o nosso pedido nos últimos dias. Se eles chegarem a esse nível, o Rafa irá jogar pelo Benfica», começou por dizer. Porém, deixou um aviso.
«Mas já afirmei que, se isso não acontecer, o Rafa ficará aqui. O salário do Rafa não é muito importante para nós. Ele ficará aqui e continuará a sua vida como jogador de futebol», atirou Adali.
A acontecer, seria um regresso de Rafa Silva ao Benfica um ano e meio após a saída para o clube turco. Rafa Silva tem 32 anos e contrato até 2027 com o Besiktas. Tem treinado à parte e não joga na equipa principal há mais de dois meses.
[Notícia atualizada às 12h42]