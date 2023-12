Rafa Silva, jogador do Benfica, em declarações à BTV:

«Foi uma vitória justa, conseguimos o que queríamos e nada mais do que isso: o importante é ganhar e entrar com o pé direito já no próximo ano.

Não interessa quem faz ou quem não faz, o que interessa é que a equipa ganhe. O resto...

Jogo 300 no Benfica? É um prazer jogar no Benfica, agradeço aos meus colegas, que é com eles que partilho disso e é disso que vou ter saudades.