Há 23 min
Rafa faz o 3-0 na Amoreira e chega ao golo 100 pelo Benfica
Avançado entra para o top-20 dos goleadores da história dos encarnados
Com o golo apontado ao Estoril, Rafa Silva chegou aos 100 golos apontados ao serviço do Benfica.
O número 27 das águias subiu ao top-20 dos melhores marcadores da história dos encarnados - lista é liderada por Eusébio com 472 golos - e é o futebolista no ativo com mais golos de águia ao peito, isto em 344 jogos.
Nesta temporada, Rafa, que regressou ao Benfica no final de janeiro, leva seis golos em 18 jogos sob o comando de José Mourinho: marcou ao AVS, ao Real Madrid, ao Nacional, ao Sporting, ao Sp. Braga e, agora, ao Estoril.
