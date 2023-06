Rafa Silva prepara-se para entrar no último ano de contrato com o Benfica e o empresário do avançado garante que um possível acordo para a renovação está dependente da vontade do Benfica.

«Os responsáveis do Benfica têm conhecimento de tudo o que está a acontecer em volta do Rafa. É o Benfica que vai ter de decidir o futuro em relação ao Rafa. O Rafa ainda tem mais um ano de contrato. Todos nós temos consciência do vínculo que ele ainda tem com o Benfica, mas o Benfica é que vai ter de decidir o que pretende para o futuro dele», afirmou António Araújo, em declarações à Antena 1.

O empresário do jogador, que em maio completou 30 anos, abriu o jogo e assumiu que Rafa procura um contrato que possa garantir estabilidade no pós-carreira.

«O Rafa, como todos os profissionais, não é diferente. Ele é um jogador que hoje tem 30 anos e que quer ver o seu futuro salvaguardado. E como é que ele vai conseguir isso? Procurando um bom contrato que lhe dê garantias para o futuro de vida. O amanhã é já amanhã. Os responsáveis do clube sabem muito bem o que ele quer e, como o sabem, é o Benfica que vai ter de resolver se tem condições para validar a vontade do jogador ou não», rematou.

Rafa leva sete temporadas no Benfica. Em 2022/23, completou 47 jogos, marcou 14 golos e ainda deu nove assistências.