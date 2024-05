Instantes após ter sido substituído na goleada do Benfica ao Arouca, naquele que foi o último jogo que realizou com a camisola dos encarnados no Estádio da Luz, Rafa Silva virou-se para a bancada ocupada pela claque No Name Boys, que nos últimos jogos tem assumido uma postura de protesto.

Enquanto gesticulava a pedir apoio, o avançado proferiu algumas palavras num claro sinal de insatisfação. António Silva levantou-se do banco de suplentes para o acalmar e encaminhá-lo de novo para o banco.

O plantel do Benfica tem sido alvo de forte contestação de uma fação dos adeptos nas últimas semanas. Neste domingo houve mais protestos, sobretudo dirigidos a Roger Schmidt, com arremesso de tochas para o relvado.

O treinador do Benfica disse ser impossível ser-se campeão com tanta divisão e mostrou-se disponível para conversar se a saída dele for o melhor para o clube.