O jato privado que transportou Rafa de Istambul para Portugal aterrou no Aeroporto Humberto Delgado pelas 10h55, minutos depois de ter sido desviado do aeródromo de Tires, onde não pôde aterrar devido a ventos fortes.

Por volta das 11h40, a namorada do jogador, Cláudia Duarte, o empresário, João Araújo, e o cão, um Dobermann, atravessaram discretamente a zona de chegadas do aeroporto e abandonaram depois as instalações aeroportuárias.

Sinal de Rafa Silva, que quis evitar o contacto com as equipas de reportagem estrategicamente colocadas naquela zona e também na zona VIP, nem vê-lo. O avançado, que está prestes a formalizar o regresso ao Benfica, chegou a Portugal... a fintar.