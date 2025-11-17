A viver um período turbulento no Besiktas, Rafa Silva mantém-se firme na intenção de deixar o clube turco por estar desiludido com a instabilidade desportiva que encontrou e que se agudizou nos últimos meses, com o emblema de Istambul afetado por mudanças de direção, de equipas técnicas e a mostrar-se cada vez mais enfraquecido dentro de campo e incapaz de lutar pelo campeonato com os maiores rivais.

O avançado, que pode voltar aos treinos nesta terça-feira (hoje, segunda-feira, foi dia de folga), permanece com o futuro por definir e, apesar dos 32 anos, continua a ser um jogador com muito mercado, ele que há um ano e meio, quando deixou o Benfica, recusou propostas de alguns clubes importantes da Arábia Saudita e do Qatar, tal como revelou o Maisfutebol em tempo oportuno e neste sábado, em comunicado, o empresário de Rafa.

O jogador, sabe o Maisfutebol, equaciona nesta altura várias possibilidades para dar um novo rumo à carreira preferencialmente já em janeiro, sendo certo que, tal como foi referido pelo CEO da Onsoccer em comunicado, é preciso que haja um acordo entre Rafa e Besiktas para a rescisão do contrato que liga o futebolista ao emblema de Istambul até ao verão de 2027.

O Benfica, onde Rafa Silva passou oito temporadas e conquistou sete títulos, entre os quais três campeonatos, é um cenário que agradaria ao futebolista, consciente de que um eventual regresso seria acompanhado de um corte salarial considerável, já que o avançado aufere 6 milhões de euros anuais.

Este teria também de ser um assunto gerido com pinças pela direção dos encarnados, até pela boa relação com o Besiktas, estreitada pelos vários negócios realizados nos últimos anos com as transferências de Gedson, Rafa, João Mário, Kökcü e Jurásek, este último emprestado, para os turcos.

Recorde-se que no adeus aos encarnados, no verão de 2024, Rafa chegou a emocionar-se numa rara entrevista concedida aos canais do clube: «Eu gosto do Benfica e amo o Benfica, à minha maneira, e vai ser sempre assim.»

Também por isso, pelo forte sentimento que desenvolveu ao longo dos anos ao serviço dos encarnados, Rafa, confirmou também o nosso jornal, descarta liminarmente a possibilidade de vestir a camisola de qualquer outro clube português de topo, estando o Sporting, ao contrário do que tem sido especulado, totalmente descartado da equação.