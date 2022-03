Rafa tem marcado menos golos e realizado menos assistências nos últimos meses. Nélson Veríssimo foi questionado esta quinta-feira sobre os números recentes do internacional português e admitiu que a mudança de esquema tático retira ao jogador alguma liberdade para criar desequilíbrios ofensivos.

«Podemos olhar ao que são os números e os números são factos, são indesmentíveis. Mas temos de olhar para o rendimento do Rafa na sua globalidade. Em função da forma como estamos a jogar, o Rafa acaba por ser mais sacrificado em benefício daquilo que é o coletivo, em temos ofensivos e defensivos», começou por dizer.

O treinador do Benfica recorda a experiência de Rafa na posição: «Está a jogar numa posição que não lhe é estranha, porque no passado já tinha jogado como médio ala. No sistema anterior, tinha mais liberdade e pisava mais zonas interiores, que lhe permitiam ter aquele momento de transição que lhe é caraterístico e em que ele acaba por se diferenciar.»

«Ele tem feito um trabalho excelente naquilo que são as mecânicas defensivas. Nós consideramos que o jogador deve ser completo, pretendemos que a equipa ataque em conjunto mas defenda na mesma lógica. O Rafa tem contribuído muito para esse momento de jogo», salienta Veríssimo.

Rafa está a adaptar-se progressivamente à nova dinâmica e pode regressar às melhores exibições em breve, de acordo com o técnico encarnado.

«Em termos ofensivos, é um jogador que em qualquer momento pode desequilibrar. Procura mais espaços interiores mas tem feito bem esse trabalho, em nossa opinião, de variar esse posicionamento mais interior com um posicionamento mais exterior. Acreditamos que esse crescimento possa ser ainda mais sustentado e traduzir-se nesses números de golos e assistências», remata Nélson Veríssimo.