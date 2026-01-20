O Benfica e o Besiktas têm praticamente selado o acordo para o regresso de Rafa Silva aos encarnados, sabe o Maisfutebol.

As negociações lideradas por Mário Branco estão nos trâmites finais e o clube encarnado espera poder anunciar o avançado nos próximos dias.

Rafa Silva, recorde-se, deixou o Benfica em fim de contrato após a época 2023/24. À data, Rui Costa disse que tudo foi feito para manter o jogador que conquistou sete títulos (três dos quais campeonatos) no clube. «O Rafa era para manter tal como o Grimaldo. O nosso máximo para convencê-los a continuar não foi suficiente. Temos de respeitar e agradecer», afirmou o presidente das águias.

Rafa rubricou então um contrato de três épocas pelo Besiktas, com um salário na ordem dos 6 milhões de euros anuais, tal como comunicou o emblema turco aos mercados, mas não joga desde novembro, altura em que pediu para ser transferido.

Agora, aos 32 anos e uma época e meia depois, prepara-se para regressar à Luz e colocar um ponto final numa longa novela iniciada em novembro (não joga desde essa altura) e com muita tensão bilateral.

Segundo a imprensa turca, o entendimento entre os clubes deve ser selado por um valor na ordem dos 6 milhões de euros + €1M em bónus.

Em oito temporadas no Benfica, Rafa Silva participou em 326 jogos oficiais, apontou 94 golos e fez 67 assistências.