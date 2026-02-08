Rafa Silva é titular pela primeira vez desde o regresso à Luz no Benfica-Arouca, que arranca pelas 20h30 deste domingo.

Além de ter dado a titularidade ao avançado de 32 anos, José Mourinho lança também de início Sidny (lateral-direito) e Tomás Araújo. São estas as três novidades comparativamente com o jogo do passado fim de semana com o Tondela (0-0), saindo António Silva, Daniel Banjaqui e Sudakov.

Segundo informações recolhidas pelo Maisfutebol, Banjaqui está fora da ficha de jogo devido a gestão de esforço, isto depois de ter participado a meio da semana no jogo da Youth League diante do Slavia de Praga. João Rego também não é opção, mas devido a um problema gástrico.

ONZE DO BENFICA: Trubin; Sidny, Tomás Araújo, Otamendi e Dahl; Aursnes e Barreiro; Prestianni, Rafa e Schjelderup; Pavlidis.

ONZE DO ALVERCA: Matheus Mendes; Naves, Sergi Gómez e Meupiyou; Nabili Touaizi, Vasco Moreira, Lincoln e Chissumba; Figueiredo, Marezi e Chiquinho.