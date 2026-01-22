Rafa Silva está prestes a formalizar a transferência para o Benfica, abdicando de um contrato de 6 milhões de euros que auferia por cada uma das três temporadas do contrato que assinou no verão de 2024 com o emblema turco.

O avançado de 32 anos vai ganhar no Benfica menos de metade do vencimento que tinha no Besiktas e um valor ligeiramente superior ao que tinha nas águias, abaixo do teto salarial líquido.

Recorde-se que no verão de 2023, à entrada para a última das oito temporadas que Rafa viveu de águia ao peito, o Benfica chegou a ter em mãos uma proposta do Al Sadd, equipa do Qatar que acenou, noticiou o Maisfutebol à data, com 15 milhões de euros e um contrato de três temporadas e sete milhões de euros limpos por ano.

Fundamental para Roger Schmidt na campanha que culminou com a conquista do último título de campeão nacional das águias até agora, Rafa Silva acabou por ficar nas águias, sabendo da importância que tinha para o treinador Roger Schmidt - o técnico elogiou-o muitas vezes - ainda mais numa temporada marcada pelas saídas de outros jogadores importantes como Grimaldo e Gonçalo Ramos, mas recusou as propostas para renovar por sentir que o ciclo no clube estava a chegar ao fim. «O nosso máximo para convencê-los a continuar não foi suficiente», referiu Rui Costa numa conversa com jornalistas em maio de 2024 na qual comentou as saídas de Rafa e também de Grimaldo, na época anterior, a custo zero.

«Privilegiei sempre estar cá, não porque fui obrigado. Fui eu sempre que decidi, tivesse mais ou menos dinheiro. A minha família estava cá e eu sentia-me feliz cá. O mais importante é eu sentir-me bem num sítio. Isso vai ser sempre o mais importante. Ganhar mais nunca foi o que eu quis sempre na minha vida. (...) Cheguei a um ponto em que senti que estava na minha hora», disse o número 27 numa entrevista à BTV aquando da saída do Benfica.

Na mesma entrevista, na qual se referiu a Rui Costa como «um amigo», Rafa não escondeu alguma amargura que foi sentindo ao longo dos anos devido à cobrança e críticas dos adeptos, que nalgumas vezes considerou terem sido excessivas e injustas. «Acho que uma coisa que também tem de se ter no Benfica e sentir é um bocadinho de respeito e gratidão. Não somos robôs, não somos máquinas. Vi muitos colegas e amigos que deram muito ao Benfica e as pessoas não têm nem noção no sentimento que criam nas pessoas ao fazerem o que fazem.» E acrescentou: «Amo o Benfica à minha maneira e vai ser sempre assim.»