Rafa Silva já treinou, esta sexta-feira, às ordens de José Mourinho.

No primeiro dia desde o regresso ao Benfica, o avançado português foi recebido por Enzo Barrenechea logo no parque de estacionamento. Depois, foi acompanhado pelo videógrafo dos encarnados, com quem fez questão de brincar, tal como fazia antes de sair do clube.

Já depois de entrar na zona de refeições, foi recebido por caras bem conhecidas do Seixal e cumprimentou todos os companheiros. Os abraços mais efusivos foram a Aursnes, Bah e Otamendi, antes de ver que tinha à sua espera, no balneário, um chapéu personalizado por ser o rei da sauna.

Mourinho disse a Rafa que tinha «uma coisa importante» para lhe dizer, mas o que se seguiu já não foi possível vislumbrar pelas imagens dos encarnados.

Pelo meio, Rafa confessou que sentia «saudades de tudo» o que voltou a encontrar no centro de estágios.