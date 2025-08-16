Benfica empresta Rafael Luís ao Estrasburgo
Médio ruma à Liga francesa numa cedência que contempla opção de compra
O Benfica e o Estrasburgo chegaram a acordo para o empréstimo de Rafael Luís ao clube da Liga francesa, confirmou o Maisfutebol.
O médio-defensivo, internacional luso por todos os escalões dos sub-16 aos sub-20 e considerado um dos maiores talentos da sua geração no Seixal, fez toda a formação nas águias.
Em 2023/24 estreou-se pela equipa B das águias, pelas quais se afirmou como presença regular no onze de Nelson Veríssimo na temporada transata, que terminou juntando-se à equipa principal durante o Mundial de Clubes.
Nesta temporada, Rafael Luís integrou a pré-época sob o comando de Bruno Lage e foi utilizado no jogo da Eusébio Cup com o Fenerbahçe.
Aos 20 anos, Rafael Luís ruma à Liga francesa numa cedência que contempla uma cláusula de opção de compra. No Estrasburgo, o médio de 20 anos vai ser colega de Diego Moreira, também produto da formação do Seixal.