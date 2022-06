Rafael Luís assinou contrato profissional com o Benfica, informaram os encarnados nesta sexta-feira, em comunicado no site oficial.

O médio de 17 conta já com 12 temporadas de águia ao peito. Em 2021/22, cumpriu 31 jogos e marcou quatro golos, distribuídos pelos escalões de juniores e juvenis A.

«Encaro esta renovação como motivo de orgulho e com muita responsabilidade. São 12 anos de águia ao peito, mas quero continuar muitos mais. O meu sonho é estrear-me no Estádio da Luz com os adeptos a gritarem o meu nome», afirmou à BTV.