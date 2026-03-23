Obrador e a mudança para o Benfica: «Vi o Grimaldo e o Carreras...»
Lateral cedido ao Torino por empréstimo recorda transferência para Lisboa e conversa com Mourinho antes de sair para o Torino
Rafael Obrador recorda a transferência para o Benfica, no verão de 2025, e o histórico de laterais esquerdos que passaram pelo clube, como Grimaldo e Carreras, algo que o influenciou na sua decisão.
Em declarações ao podcast El after de Post United, o jogador espanhol cedido pelas águias ao Torino destaca uma conversa que teve com José Mourinho, nos primeiros tempos de Benfica, e a «honestidade» do técnico que o fez deixar o clube, já no mercado de janeiro.
«Havia interesse em renovar o empréstimo ao Deportivo, mas ao Real Madrid não interessava porque eu acabaria contrato. Depois recebi ofertas algumas ofertas, incluindo a do Benfica. Vi o histórico de laterais esquerdos, como o Grimaldo e o Carreras, por isso senti que era uma boa oportunidade. E é o Benfica. Quando cheguei, percebi rapidamente o tamanho do clube», afirmou.
«Joguei contra o Tondela e também alguns jogos pelo Benfica B para ganhar ritmo. O Mourinho quis falar comigo e disse-me que confiava em mim, mas que o lateral titular (Dahl) estava a fazer uma época muito boa e não podia tirá-lo. Foi sempre honesto comigo», acrescentou o lateral espanhol.
Obrador esteve cedido pelo Real Madrid ao Deportivo na época de 2024/25 e partilhou balneário com Yeremay, alvo do Sporting no último mercado de verão. Além dos elogios, destaca a forma como preferiu ficar no clube, apesar das diversas propostas que recebeu.
«É uma pessoa incrível e um jogador que desequilibra muito. Teve oportunidades para sair para outros clubes, de outro campeonato, mas preferiu ficar. O Deportivo tem algo que te faz sentir conectado. Isso aconteceu comigo e com o Yeremay também», revelou.
