Benfica
Há 49 min
Benfica: Rafael Quintas vai renovar até 2031 com cláusula de 60 milhões de euros
Jovem médio de 18 anos foi recentemente campeão europeu e mundial com a Seleção sub-17
Jovem médio de 18 anos foi recentemente campeão europeu e mundial com a Seleção sub-17
O Benfica já acordou verbalmente a renovação de contrato do jovem médio Rafael Quintas até junho de 2031, segundo apurou o Maisfutebol.
Ainda de acordo com o nosso jornal, o jogador vai passar a ter uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.
Campeão europeu e mundial com a Seleção Sub-17, Quintas tem a promessa de ser aproveitado pela equipa principal a partir da próxima temporada.
Aos 18 anos, Rafael Quintas alternou entre a equipa sub-19 (21 jogos) e a equipa sub-23 (14 jogos) do Benfica esta época.
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