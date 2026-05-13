O Benfica já acordou verbalmente a renovação de contrato do jovem médio Rafael Quintas até junho de 2031, segundo apurou o Maisfutebol.

Ainda de acordo com o nosso jornal, o jogador vai passar a ter uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Campeão europeu e mundial com a Seleção Sub-17, Quintas tem a promessa de ser aproveitado pela equipa principal a partir da próxima temporada.

Aos 18 anos, Rafael Quintas alternou entre a equipa sub-19 (21 jogos) e a equipa sub-23 (14 jogos) do Benfica esta época.