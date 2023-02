Rafael Rodrigues é a grande novidade na lista de convocados do Benfica para a receção ao Boavista, confirmou o Maisfutebol. O jovem lateral esquerdo faz parte do leque de opções de Roger Schmidt e, por esse motivo, não foi utilizado no jogo da equipa B frente ao Torreense.

O treinador encarnado está privado de duas soluções para os flancos defensivos - Bah cumpre castigo e Ristic fica de fora por lesão -, apostando no esquerdino de 21 anos que fez 19 jogos na II Liga na presente temporada.

Natural de Oliveira do Bairro, Rafael Rodrigues começou a jogar no clube local e mudou-se em 2010 para o CB Estarreja. Em 2014, com 12 anos, rumou a Lisboa para representar o Benfica.