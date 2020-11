Jardel fez a antevisão do jogo do Benfica com o Rangers, desta quinta-feira, da 4.ª jornada da Liga Europa. O jogador encarnado disse que o plantel do Benfica não espera facilidades, mas garante que a equipa está preparada.

«A nossa mentalidade vai ser a mesma de sempre, o pensamento é entrar muito forte e sabemos que vai ser um jogo difícil, mas estamos preparados para ele», assegurou em conferência de imprensa, lembrando que o Rangers tem jogadores rápidos no ataque, mas que vale também pelo coletivo.

«Não podemos preocupar-nos apenas com os três da frente, preparamo-nos bem durante esta semana, trabalhámos bastante a parte defensiva, as ideias da equipa como um todo, e pretendemos chegar lá e fazer um bom jogo.»

«A equipa deles joga junta há bastante tempo, mas o mister já nos disse o que temos de fazer para anular os pontos fortes deles e fazermos os nossos golos. Preparamo-nos bem», insistiu.

Questionado sobre as três baixas na equipa devido à covid-19 - Taarabt, Darwin e Weigl – Jardel apontou: «Isto não nos afeta só a nós, é ao mundo inteiro. O Benfica tem dado todo o apoio para que os jogadores e funcionários não sejam infetados. Temos agora três colegas infetados, é claro que queríamos todos cá, mas quem entrar vai vir forte e tenho a certeza de que vamos dar conta do recado.»