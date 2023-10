A equipa de futebol feminino do Benfica subiu para o 15.º posto do ranking de clubes da UEFA.

As águias, únicas representantes de Portugal na fase de grupos da Liga dos Campeões, escalaram oito posições comparativamente com a anterior atualização do ranking, no final da temporada 2022/23.

Esta é a melhor posição do Benfica e também de uma equipa portuguesa, numa escalada iniciada em 2020/21. Nessa época, a primeira em que marcaram presença na Liga dos Campeões - ainda com um formato diferente - as encarnadas estavam no 94.º lugar.

O ranking de clubes da UEFA é liderado pelo Barcelona, seguido de Lyon (2.º) e Wolfsburgo (3.º).