Raúl de Tomás esteve apenas seis meses no Benfica, mas Bruno Lage continua convencido do valor do avançado espanhol, e defende que só lhe faltou tempo.

«Temos dois jogadores na casa que passaram por isto. Um que esteve no Mónaco e no Nápoles, e não conseguiu singrar por várias razões, e agora já há quem lhe chame Vinigol. E o Seferovic andou um ano e meio com oscilações no rendimento, e o ano passado fez uma segunda volta fantástica. Um foi uma questão de adaptação, outro de investir mais e passar mais tempo no clube», referiu o treinador do Benfica.

Ao avançar para o caso concreto de Raúl de Tomás, Lage falou da adaptação ao país e de «falta de tempo».

«Por isso é que lhe disse há duas semanas para não desistir, continuar a trabalhar. Continuo a acreditar que é um grande jogador, e a prova disso é aparecer uma equipa a fazer esta proposta, que à partida não íamos aceitar. Mas quando se olha para a vontade e determinação do jogador em regressar ao seu país o mais rápido possível, voltar para perto dos seus, temos de avaliar as duas situações», acrescentou o técnico.

«Estou convicto de que estávamos perante um grande jogador. Lamento não ter tirado o rendimento dele, mas reforço o enorme apoio que ele teve sempre. Quer da estrutura, mas sobretudo dos colegas, que foram incansáveis, e tudo fizeram para ter a melhor adaptação possível», reforçou.