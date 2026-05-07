O árbitro francês François Letexier, que arbitrou o Benfica-Real Madrid onde se deu o caso Prestianni-Vinicius, a 17 de fevereiro, a contar para os play-offs de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, quebrou o silêncio sobre o que aconteceu.

Em declarações à rádio francesa RMC, o árbitro conta como lidou com o momento em que, ao minuto 51, quando Vinicius marcou e festejou de forma efusiva no Estádio da Luz, abalou o mundo do futebol, terminando com acusações de racismo a Prestianni.

«Acho que deixei a situação o mais clara possível», começou por dizer. De seguida, François Letexier conta que, depois do sucedido, foi confrontado por Vinicius, que se queixou de ter sido alvo de insultos racistas por parte do extremo do Benfica, levando o árbitro a ativar o protocolo.

«Este é um momento muito atípico. É um momento em que não temos todas as informações. Temos que tomar decisões sem ter todos os factos. Nessas situações, o mais importante é reunir o máximo de informações possível e, acima de tudo, tomar precauções. Essa é a minha prioridade», explicou.

Por fim, François Letexier refere que «ficou com a impressão» que a UEFA apreciou a sua atitude.

«Tenho a impressão de que os dirigentes da UEFA ficaram satisfeitos com a forma como lidei com o incidente. Também acho que o mundo do futebol reagiu muito bem à situação», concluiu.

No seguimento do caso, recorde-se, Prestianni acabou por não ser julgado por racismo, mas sim por declarações homofóbicas tendo de cumprir seis jogos de suspensão - três deles com pena suspensa durante dois anos.