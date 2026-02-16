O Real Madrid revelou nesta segunda-feira a lista de convocados para a visita ao Benfica na primeira mão do play-off da Champions. Os “Merengues” não contam com os lesionados Militão, Bellingham e Rodrygo, brasileiro também castigado, uma vez que foi expulso na última jornada da fase liga, na Luz. Além do trio, o castigado Asencio também ficou em terra.

Numa lista de poucas surpresas, os madrilenos continuam a contar com Álvaro Carreras, espanhol ex-Benfica.

O primeiro “round” da eliminatória que guia até aos “oitavos” da Champions está agendado para as 20 horas desta terça-feira.