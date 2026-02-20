Benfica abre inquérito a adeptos por gestos racistas para Vini Jr.
Emblema da Luz já identificou dois jovens, tendo por base os conteúdos difundidos nas redes sociais
A propósito dos alegados insultos racistas de Gianluca Prestianni a Vinícius Júnior no Benfica-Real Madrid desta semana, o emblema da Luz iniciou o processo de identificação de adeptos que também visaram o avançado brasileiro com palavras ou gestos obscenos. Nesse âmbito, o Benfica aproveitou o conteúdo que circula nas redes sociais e já identificou dois jovens adeptos, conforme avançado pela imprensa nacional e confirmado pelo Maisfutebol.
Ainda que as águias garantam colaborar com a UEFA, tal não afasta a possibilidade de o máximo organismo do futebol europeu impor multas pesadas, como a exclusão da Champions, interdição parcial ou total do estádio, ou derrota administrativa.
Quanto a Prestianni, o avançado argentino arrisca 10 jogos de suspensão e serviu de mote para uma reflexão aprofundada na FIFA.