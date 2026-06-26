O Benfica já recebeu os 15 milhões de euros do Real Madrid pela rescisão contratual de José Mourinho, segundo apurou o Maisfutebol.

O clube espanhol pagou a pronto o valor estipulado em contrato e, com isso, não deixou gerar qualquer dívida com os encarnados. 

Mourinho, recorde-se, tinha mais uma época de vínculo com o emblema da Luz. Entretanto, optou por regressar ao Real, num acordo válido por três temporadas.

A saída de José Mourinho abriu as portas para a chegada de Marco Silva. O novo treinador das águias assinou um contrato de duas temporadas, com mais uma temporada de opção.

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