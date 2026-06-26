Benfica
Há 15 min
Benfica já recebeu os 15 milhões de euros da rescisão de José Mourinho
Real Madrid não deixou pendente qualquer dívida com os encarnados por causa do treinador português
Real Madrid não deixou pendente qualquer dívida com os encarnados por causa do treinador português
O Benfica já recebeu os 15 milhões de euros do Real Madrid pela rescisão contratual de José Mourinho, segundo apurou o Maisfutebol.
O clube espanhol pagou a pronto o valor estipulado em contrato e, com isso, não deixou gerar qualquer dívida com os encarnados.
Mourinho, recorde-se, tinha mais uma época de vínculo com o emblema da Luz. Entretanto, optou por regressar ao Real, num acordo válido por três temporadas.
A saída de José Mourinho abriu as portas para a chegada de Marco Silva. O novo treinador das águias assinou um contrato de duas temporadas, com mais uma temporada de opção.
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