O Benfica já recebeu os 15 milhões de euros do Real Madrid pela rescisão contratual de José Mourinho, segundo apurou o Maisfutebol.

O clube espanhol pagou a pronto o valor estipulado em contrato e, com isso, não deixou gerar qualquer dívida com os encarnados.

Mourinho, recorde-se, tinha mais uma época de vínculo com o emblema da Luz. Entretanto, optou por regressar ao Real, num acordo válido por três temporadas.

A saída de José Mourinho abriu as portas para a chegada de Marco Silva. O novo treinador das águias assinou um contrato de duas temporadas, com mais uma temporada de opção.