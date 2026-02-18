Para lá das críticas a Prestianni, também José Mourinho continua no olho do furacão, acusado pela imprensa internacional de hipocrisia. Para a organização “Kick It Out”, a conferência de imprensa do treinador do Benfica foi uma tentativa de «manipulação» do sucedido no relvado da Luz.

«Quando alguém denuncia discriminação, a prioridade é que essa pessoa seja ouvida e se sinta apoiada. Centrar atenções na comemoração do Vinícius Jr. ou na história do Benfica, em vez de reconhecer a denúncia, é uma forma de manipulação psicológica. Essa abordagem não só prejudica o visado, como também transmite uma mensagem errada (…). Os líderes no futebol têm um papel crucial na definição de padrões, momentos como este exigem uma liderança responsável (…).»

«Aguardamos uma investigação completa sobre este incidente, com a devida responsabilização associada ao resultado», lê-se no comunicado da “Kick It Out”, organização que combate a discriminação e a violência.

A UEFA já iniciou a investigação sobre os alegados insultos racistas de Prestianni.