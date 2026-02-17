O Benfica negou que Rui Costa se tenha envolvido numa altercação na zona de acesso aos balneários do Estádio da Luz após o Benfica-Real Madrid, a contar para a 1.ª mão dos play-off de acesso aos oitavos de final da Champions.

«É completamente falso que o presidente do Sport Lisboa e Benfica tenha estado envolvido em qualquer discussão ou confronto físico com um elemento do Real Madrid. Trata-se de uma acusação totalmente falsa e descabida», reagiu o clube encarnado.

Recorde-se que após o jogo a Cope, emissora de rádio espanhola, noticiou que Rui Costa esteve envolvido numa briga com o elemento do Real Madrid (que não era um jogador nem um membro da equipa técnica) e que os dois chegaram mesmo a agarrar-se mutuamente antes de serem separados.