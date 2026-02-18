Benfica
Benfica: Otamendi provoca Vini Jr. com taças conquistadas pela Argentina
Capitão das águias eternizou as conquistas de Mundial, Finalíssima e Copa América
Numa noite para lá de tensa, já o caldo estava entornado na Luz quando Otamendi provocou Vinicius Júnior, levantando a camisola e apontando a três tatuagens no abdominal, em desenhos que fazem menção à conquista de Mundial (2022), Finalíssima (2022) e Copa América (2021 e 2024) pela Argentina.
Otamendi showed Vini Jr. his tattoos of the Finalissima, World Cup and Copa América he's won.— ESPN FC (@ESPNFC) February 17, 2026
Vini couldn't help but laugh 😂 pic.twitter.com/5QGQXfXx0p
