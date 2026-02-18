Numa noite para lá de tensa, já o caldo estava entornado na Luz quando Otamendi provocou Vinicius Júnior, levantando a camisola e apontando a três tatuagens no abdominal, em desenhos que fazem menção à conquista de Mundial (2022), Finalíssima (2022) e Copa América (2021 e 2024) pela Argentina.

Percorra a galeria associada para conhecer as tatuagens de Otamendi.

 

