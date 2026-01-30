Já há data e horas para os jogos das duas mãos dos play-offs, o que naturalmente inclui o Benfica-Real Madrid. Assim sendo, os encarnados começam por receber a formação espanhola numa terça-feira, dia 17 de fevereiro, jogando na semana seguinte em Madrid, na quarta-feira, dia 25 de fevereiro. Ambos os jogos estão marcados para as 20 horas.

Dias e horas de todos os jogos dos play-offs

PRIMEIRA MÃO

Terça-feira, dia 17 de fevereiro

Galatasaray - Juventus, 18.45 horas

Monaco - PSG, 20 horas

BENFICA - REAL MADRID, 20 HORAS

Dortmund - Atalanta, 20 horas

Quarta-feira, dia 18 de fevereiro

Qarabag - Newcastle, 18.45 horas

Club Brugge - Atlético Madrid, 20 horas

Bodo Glimt - Inter, 20 horas

Olympiakos-Bayer Leverkusen, 20 horas

_____________



SEGUNDA MÃO

Terça-feira 24 de fevereiro

Atlético Madrid - Club Brugge, 18.45 horas

Newcastle - Qarabag, 20 horas

Inter Milão - Bodo Glimt, 20 horas

Bayer Leverkusen - Olympiakos, 20 horas

Quarta-feira, dia 25 de fevereiro

Atalanta - Dortmund, 18.45 horas

PSG - Monaco, 20 horas

Juventus - Galatasaray, 20 horas

REAL MADRID - BENFICA, 20 HORAS