Benfica-Real Madrid: já há dias e horas para os jogos do play-off
Encarnados jogam sempre às 20 horas
Já há data e horas para os jogos das duas mãos dos play-offs, o que naturalmente inclui o Benfica-Real Madrid. Assim sendo, os encarnados começam por receber a formação espanhola numa terça-feira, dia 17 de fevereiro, jogando na semana seguinte em Madrid, na quarta-feira, dia 25 de fevereiro. Ambos os jogos estão marcados para as 20 horas.
Dias e horas de todos os jogos dos play-offs
PRIMEIRA MÃO
Terça-feira, dia 17 de fevereiro
Galatasaray - Juventus, 18.45 horas
Monaco - PSG, 20 horas
BENFICA - REAL MADRID, 20 HORAS
Dortmund - Atalanta, 20 horas
Quarta-feira, dia 18 de fevereiro
Qarabag - Newcastle, 18.45 horas
Club Brugge - Atlético Madrid, 20 horas
Bodo Glimt - Inter, 20 horas
Olympiakos-Bayer Leverkusen, 20 horas
_____________
SEGUNDA MÃO
Terça-feira 24 de fevereiro
Atlético Madrid - Club Brugge, 18.45 horas
Newcastle - Qarabag, 20 horas
Inter Milão - Bodo Glimt, 20 horas
Bayer Leverkusen - Olympiakos, 20 horas
Quarta-feira, dia 25 de fevereiro
Atalanta - Dortmund, 18.45 horas
PSG - Monaco, 20 horas
Juventus - Galatasaray, 20 horas
REAL MADRID - BENFICA, 20 HORAS