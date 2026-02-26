O Benfica voltou a defender Gianluca Prestianni e a garantir que o argentino «não é racista». Em comunicado, publicado na tarde desta quinta-feira, as águias sublinham que o avançado já pediu desculpa ao plantel pela polémica. De recordar que Prestianni não disputou a segunda mão do play-off da Champions, em Madrid, uma vez castigado preventivamente pela UEFA.

Leia o comunicado do Benfica na íntegra.

«O Sport Lisboa e Benfica desmente de forma categórica que o jogador Prestianni tenha comunicado ao plantel ou à estrutura do Clube ter proferido um insulto racista ao jogador Vinicius Jr, do Real Madrid.»

«Tal como já foi público, o jogador pediu desculpa aos colegas pelo incidente ocorrido durante a partida com o Real Madrid, lamentando a dimensão e as consequências do mesmo e garantindo a todos, tal como o fez desde a primeira hora, que não é racista.»