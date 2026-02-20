Benni McCarthy, sul-africano de 48 anos, foi treinado por José Mourinho no FC Porto, entre 2003 e 2005. A propósito da polémica no Benfica-Real Madrid desta semana, o antigo avançado lamentou as palavras de Mourinho após o episódio protagonizado por Prestianni e Vinícius Júnior.

«José Mourinho poderia ter lidado de forma diferente, escolhendo outras palavras, mas as emoções levaram a melhor. O que disse foi muito errado. (…) Prefiro interpretar como algo dito com as emoções do jogo, percebendo mais tarde que estava errado.»

«Somos todos humanos e todos cometemos erros. Eu conheço a perspetiva dele sobre África, por isso sei que é o treinador mais íntegro que o jogador africano pode encontrar», argumentou em entrevista à BBC.