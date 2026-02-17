A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mostrou-se solidária com Vinicius, que se queixou de ter sido vítima de um insulto racista por parte de Gianluca Prestianni no Benfica-Real Madrid.

«A CBF solidariza-se com Vinicius Júnior, vítima de mais um ato de racismo nesta terça-feira, após marcar pelo Real Madrid contra o Benfica, em Lisboa», pode ler-se numa publicação nas redes sociais.

O organismo que tutela o futebol no Brasil condenou o ato do qual Prestianni está a ser acusado e deixou elogios ao jogador do Real Madrid. «Racismo é crime. É inaceitável. Não pode existir no futebol nem em lugar algum. Vini, você não está sozinho. A sua atitude ao acionar o protocolo é exemplo de coragem e dignidade. Seguiremos firmes na luta contra toda a forma de discriminação. Estamos ao seu lado. Sempre.»

Vinicius Jr queixou-se de ter sido vítima de um insulto racista de Prestianni nos instantes que sucederam ao golo dele. O árbitro, após escutar o avançado canarinho, acionou o protocolo antirracismo, dando indicação para que o jogo fosse interrompido.