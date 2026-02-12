O Benfica anunciou, na manhã desta quinta-feira, que os bilhetes para o jogo ante o Real Madrid, em Espanha, no dia 25 de fevereiro, estão esgotados.

«Os bilhetes para o jogo Real Madrid-Benfica, da 2.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, estão esgotados», refere o Benfica, no seu sítio oficial.

São esperados cerca de quatro mil apoiantes do Benfica no setor destinado ao clube visitante, para um jogo decisivo na continuidade da equipa portuguesa na prova.

Antes, já na próxima terça-feira, dia 17, o Benfica recebe o Real Madrid, para o jogo da primeira mão. É o reencontro entre as duas equipas, menos de um mês depois do épico jogo a fechar a fase de liga, na Luz, que o Benfica venceu por 4-2, a 28 de janeiro, com o guarda-redes Anatoliy Trubin a marcar o quarto golo dos encarnados, decisivo para o apuramento para o play-off.