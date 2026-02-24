Thibaut Courtois, guarda-redes do Real Madrid, esteve na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Benfica, tendo durante muito tempo falado das acusações de Vinicius Jr. de que Prestianni o insultou com gritos racistas. Afinal de contas, é o tema do dia em Espanha.

Há alguma diferença entre chamar «maricas» ou «macaco»?

«Para mim é igualmente grave, seria um insulto homofóbico. Assisti a vídeos de adeptos do Benfica (a fazerem aqueles gestos de macaco) e é deplorável ver isso num estádio. Os gestos são lamentáveis. Não sei se o Benfica condenou os gestos ou não, não vi se lançaram algum comunicado a dizer que iam atrás dos adeptos que fizeram isto, mas tudo o que se passou, tanto o racismo como homofobia, não pode ser aceite. Se aí não tapa a boca, só podemos imaginar o que disse quando a tapa.»

Se o Prestianni jogar vão cumprimentá-lo?

«Não é algo que tenhamos falado entre nós. Logo veremos o que decidimos fazer enquanto equipa.»

Abordagem do Real Madrid no jogo da segunda mão...

«Amanhã é um jogo importante para nós, estamos focados em fazer melhor do que fizemos no último jogo (Osasuna). Enquanto jogador tentamos ocultar o que se passa de fora, tentamos não ler muito do que se escreve, o que precisamos de ouvir é o que o treinador nos diz e não o que vocês (jornalistas) dizem sobre nós. O mais importante é ter os adeptos connosco e que nos ajudem durante todo o jogo. É um resultado enganador, porque se fazem um golo empatam a eliminatória, temos de jogar bem, estar concentrados e entrar com a atitude certa.»