Na primeira reação à polémica em torno de Prestianni e Vini Jr., Álvaro Carreras recorreu às redes sociais. Nesta quarta-feira, o lateral ex-Benfica publicou uma fotografia ao lado do avançado brasileiro.

«Estamos juntos, irmão», escreveu.

O Real Madrid venceu na Luz (1-0) e está em vantagem no play-off da Champions.