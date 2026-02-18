Flamengo defende Vini Jr.: «Dói ver alguém ser atacado por ser quem é»
Avançado fez formação no Flamengo, emblema que deixou em 2017, quando rumou ao Real Madrid
Avançado fez formação no Flamengo, emblema que deixou em 2017, quando rumou ao Real Madrid
A propósito do episódio protagonizado por Vini Jr. e Prestianni na vitória do Real Madrid sobre o Benfica, o Flamengo recorreu às redes sociais para defender o avançado formado no clube.
«O que o Vini Jr. vive não é só sobre futebol. Ali tem um garoto que sonhou, que lutou, que venceu muita coisa para estar onde está. E dói ver alguém ser atacado simplesmente por ser quem é. A dança dele é alegria de verdade. É espontânea. Racismo não é parte do jogo. E não pode ser normalizado. Vini, não estás sozinho.»
Formado no Flamengo entre 2008 e 2017, Vini Jr. deixou o clube em 2018, rumando ao Real Madrid a troco de 45 milhões de euros.
O que o @vinijr vive não é só sobre futebol.— Flamengo (@Flamengo) February 18, 2026
Ali tem um garoto que sonhou, que lutou, que venceu muita coisa pra estar onde está. E dói ver alguém ser atacado simplesmente por ser quem é.
A dança dele é alegria de verdade. É espontânea. É dele.
Racismo não é parte do jogo.… pic.twitter.com/AArC6TDxCJ