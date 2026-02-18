A propósito do episódio protagonizado por Vini Jr. e Prestianni na vitória do Real Madrid sobre o Benfica, o Flamengo recorreu às redes sociais para defender o avançado formado no clube.

«O que o Vini Jr. vive não é só sobre futebol. Ali tem um garoto que sonhou, que lutou, que venceu muita coisa para estar onde está. E dói ver alguém ser atacado simplesmente por ser quem é. A dança dele é alegria de verdade. É espontânea. Racismo não é parte do jogo. E não pode ser normalizado. Vini, não estás sozinho.»

Formado no Flamengo entre 2008 e 2017, Vini Jr. deixou o clube em 2018, rumando ao Real Madrid a troco de 45 milhões de euros.

