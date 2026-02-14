Benfica
FOTO: Real Madrid vai encontrar uma «surpresa» no túnel da Luz
Benfica colocou uma fotografia dos festejos de Trubin... não foi só no túnel do estádio
O Benfica quis eternizar a vitória épica sobre o Real Madrid na fase de liga da Champions e colocou uma fotografia dos festejos de Anatoliy Trubin no túnel que dá acesso ao relvado da Luz.
Os encarnados fizeram o mesmo no centro de estágios, junto à sala de imprensa.
Ao contrário do que tem sido partilhado nas redes sociais, o Maisfutebol sabe que a imagem dos festejos diante do Real Madrid já tinha sido colocada no túnel antes até da receção ao Alverca. No entanto, será novidade para os «merengues», que voltam à Luz na próxima terça-feira, para disputar a primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.
