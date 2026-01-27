Ezequiel Garay vai estar atento ao Benfica-Real Madrid e, na hora de escolher um clube para apoiar, opta pelos encarnados.

«O meu coração inclina-se mais para o Benfica, pelos anos que passei, como pessoa e como jogador. Foram dos meus melhores anos. Devo muito ao clube e às pessoas», disse o antigo internacional argentino, que jogou nas águias e nos «merengues», em entrevista ao AS.

Garay passou duas temporadas no Bernabéu, antes de rumar à Luz, em 2011, para representar o Benfica em três temporadas. «É muito difícil sair de um clube como o Real Madrid. Mas entendi que o que eu mais gostava era de jogar. Precisava de ritmo, de jogar jogos seguidos... e o Benfica dava-me isso. Foi a decisão certa.»

O antigo central escolheu Cristiano Ronaldo como aquele que mais o surpreendeu no Real Madrid e apontou que Kylian Mbappé «fará história» como o português e Lionel Messi. Já sobre José Mourinho, Garay deixou elogios.

«Tem uma personalidade muito grande, muito forte, que é o que uma equipa precisa. Calhou-lhe uma altura complicada, com Messi, Suárez, Busquets, Xavi, Iniesta (risos). Não foi fácil contrariar tudo isso. Mas ele esteve muito bem. Mentalidade vencedora? Sim, trouxe isso e era algo que era necessário. O sentimento de poder competir, ver o que o Real Madrid realmente é. Isso viu-se muito nele», concluiu.

O Benfica recebe o Real Madrid esta quarta-feira, a partir das 20h00, em jogo da derradeira jornada da fase de liga da Champions.