Henry visa Prestianni: «Tapas a boca e o nariz, porquê? Estás constipado?»
Antigo avançado defendeu Vini Jr. e criticou a atitude do jogador do Benfica
Antigo avançado defendeu Vini Jr. e criticou a atitude do jogador do Benfica
O rescaldo ao duelo entre Benfica e Real Madrid, a contar para a primeira mão do play-off da Champions, ficou marcado pelos minutos que se seguiram ao golo de Vini Jr., uma vez que os “Merengues” acusam Gianluca Prestianni de proferir insultos racistas na direção do avançado brasileiro. Após o jogo, Thierry Henry – comentador da CBS – analisou a situação.
«Consigo entender o Vinicius, já passei por isso no relvado, ou depois dos jogos. Vai ser a tua palavra contra a palavra do outro. Não sabemos o que disse o Prestianni, porque ele colocou a camisola sobre a boca, precisamente para não entendermos o que disse. À partida é logo suspeito. Vamos ter de esperar, até porque o Prestianni não vai admitir o que disse. Foi o Mbappé que o confrontou e o Prestianni garantiu que nada disse. Bom, algo deve ter dito. Este é um lugar de solidão, não sabes o que fazer. Deveríamos estar a falar do soberbo golo que o Vinicius fez. (…) Os árbitros não podem agir, até porque não sabem o que fazer. Vamos ver o quão homem é o Prestianni. Tapas a boca e o nariz, porquê? Estás constipado?»