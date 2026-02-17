Dodi Lukébakio foi o jogador designado pelo Benfica para analisar a derrota da equipa diante do Real Madrid, nesta terça-feira, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos da Liga dos Campeões. O belga estava ainda no banco de suplentes quando os alegados insultos racistas de Prestianni para Vinicius aconteceram.

«Não sei o que se passou. Não posso falar porque não vi nem ouvi o que se passou. Estava no banco, como posso saber o que se passou? Mas o racismo, quando acontece, é sempre de lamentar.»

Segunda mão

«Claro que temos chances de passar na segunda mão. Isso não está sob questão. Não é fácil ganhar no Santiago Bernabéu.»

Condição física

«Sinto-me melhor e tento trabalhar arduamente em prol da equipa.»